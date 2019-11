«Jeg følte at kroppen min var allemannseie»

Debatt

Under den nasjonale sesongåpninga i langrenn sist helg måtte en av Norges aller største stjerner, Ingvild Flugstad Østberg, melde pass. Fjorårets vinner av verdenscupen fikk startnekt på grunn av at langrennssportens helseattest ikke var innfridd. På en tårevåt pressekonferanse kunne Østberg bekrefte at det var helsekravene som ikke var innfridd, men hun ønsket ikke å gå inn på hva som var direkte årsak til at kravene ikke var innfridd. Det ble for personlig, uttalte hun.