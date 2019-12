Vår fine natur er i fare

Debatt

I denne søte førjulstid har det dukket opp diverse tanker og «rykter» som gjør meg svært urolig. Jeg, en gammel og skral dame, skulle ikke ha «trang» til å tenke så mye på dette, jeg kommer vel ikke til å se og oppleve «resultatet» av disse planene.

Naturen her i verdens vakreste kommune, Agdenes, har holdt meg i live i ca. 60 år, og vært verdens beste medisin.

Da nevner jeg først området ved Vester-varden på Hestgrovheia. Jeg har hatt den store glede med å ha hatt mange turer dit. I bortimot ti år var jeg «reserve-vaktmester» i Forsvarets hytte der oppe. Det kunne bli flere turer per sommer. Da vasket jeg, og så om alt var i orden. Og det ble mange overnattinger der, oftest alene. For vel 20 år siden, fant «Forsvaret» ut at de måtte pynte opp litt der oppe. Flere gedigne radarskjermer(?) ble satt opp. Det ble sprengt ut et anlegg inni berget, hytta ble bygd, grøfter med kabler og annet ble gravd, kraftlinje ble satt opp med mer. I mange år var det rotete og stygt der.

Det kom en delegasjon med offiserer som skulle se på «resultatet» (bl.a. var en fetter av meg med, som var sambandsoffiser). Jeg ytret da ønske om å få ha nøkkel til hytta. Etter litt om og men, fikk jeg det. Vær vår til høst, med retur av nøkkelen i rekommandert post. de fant vel ut at det ikke var noen risiko med at jeg fikk ha nøkkelen hele året! Og i 2016, i en alder av 81 år, avsluttet jeg vaktmesterjobben.

Etter hvert grodde det til der oppe, så det ble fint. Varden ble for noen få år siden bygd opp etter å ha rast ned, den ble så fin. En gruppe karer fra historielaget ordna med det.

Men nå har Forsvaret igjen blitt fullt av energi og vil pynte på området ved varden. De vil sette opp en «liten» bobleradar (?). Det og, ja. Ja, det blir fint og trivelig. Kanskje må det bygges en liten vei, òg, til å frakte utstyret. Da anbefaler jeg helikopter. Disse ville planene gir meg vondt i magen og dårlig nattesøvn!

Men noen «lyspunkt» er det: Ev. vindkraftanlegg kan ikke være nærmere enn tre mil. Hva med Remmafjellet, Geitfjellet m.m. da?

Det er ikke bare denne trusselen mot vår natur her i Lensvika. Nei, vi må ha vei fra Snillfjord hit til Lensvika. Det må skje. da vil vårt flotte skiterreng fra Øyangen til steinvassbua bli «forstyrret». Dette terrenget egner seg for både store og små, denne strekningen er på 7,5 km. Nå er også Lensvik ILs hytte, «Haraldstu», restaurert og påbygd, og snart ferdig til bruk. Arbeidet er gjort av en gruppe «ildsjeler» som jobber rimelig. Parkeringsplassen er utvidet og klar til bruk, likedan området rundt hytta.

Men hvis det blir bilvei utover ved skitraseen, da velger trolig mange å ta en biltur. Jeg håper et eller annet skjer, så veiplanene fordufter!

Her i Norge har vi verdens fineste natur, men allerede er mye ødelagt av alle vindkraftanleggene. Forrige lørdags Ukeadressa inneholdt mange bilder og mye stoff på ørten anlegg i Midt-Norge. En kan få mareritt av mindre!

Vi trenger det ikke, men Europa vil ha fornybar energi, og Ola nordmann spanderer gjerne landet vårt, og naturen.

Jeg snakker av og til med Fredrik Solvang i «Debatten» på TV. Før valget sa jeg: «Hvorfor snakker de bare om bomstasjoner og ikke om de vanvittige vindkraftplanene?» Han sa noe slikt: «Partiene ligger lavt for de har gitt konsesjon.»

Våre folkevalgte som vil ha vindmøllekirkegårder i fjella våre i Norge.

Jeg sørger over alt som vi og generasjonene etter oss mister.

Av Dagrun Tofte Landrø, 84 1/2 år