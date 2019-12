Når jula svir helt til påske

Debatt

Desember måned er tida for at det norske folk tømmer bankkontoene sine og lar kredittkorta gå varme. Dette for å kjøpe alt det de ønsker seg, men også for å kjøpe fine og rause gaver til familie og venner. Problemet er at det kjøpes over evne, og for langt mer penger enn folk har. Ennå i desember går det bra, men det er når kredittgjelda skal dekkes av januarlønna, at det ikke går så bra lenger. Og det er da vi virkelig forstår betydningen av ordtaket at «jula varer helt til påske». Eller for å si det i klartekst: «Jula svir helt til påske».