Blir i så fall ikke Venn?

Debatt

Denne fredagen ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle i skolekretsene på Venn og Jåren-Råbygda. Formålet er å lodde stemningen for en eventuell sammenslåing av skolekretsene. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg vil beholde Jåren-Råbygda skole. Hovedpoenget mitt er at denne skolen leverer et helhetlig godt læringsmiljø, med trygge rammer for barna mine. Dette er dessverre ikke lenger en selvfølge blant skolene i landet vårt. De som ønsker å legge ned skolen snakker gjerne om problemer som ofte oppstår på “små” skoler, uten å kunne vise til at noen av disse problemene finnes i virkeligheten vår, på Jåren-Råbygda skole. Et annet argument jeg får høre er at det oppleves urettferdig at mine barn skal få høyere lærertetthet enn barna på de store skolene. Etter innføringen av den nye lærernormen er det fortsatt forskjeller i lærertetthet mellom skolene i Skaun, men forskjellen er større mellom Børsa og Buvika, enn mellom de små og de store. Dessuten vil regnestykket se annerledes ut om man ser på total pengebruk pr. elev, inkludert spesialundervisning og avskrivinger på nye skolebygg. Det er som kjent sluttsummen på kassalappen som teller.

Foreldrene i Venn skolekrets har lenge klaget over trang skole, og det er helt sant. Det blir bygd ny skole i løpet av denne valgperioden. Både flertallsgruppens budsjettforslag for 2020 og mitt eget forslag (KrF) inneholdt penger til planlegging av tomt og romprogram. Budsjettet ble vedtatt på torsdag denne uken. Vi er altså i gang. Innbyggerne på Venn har uttrykt ønske om å ha skolen på dagens skoletomt. Dersom skolekretsene beholdes som i dag er det helt naturlig å følge dette ønsket. Da blir skolen på Venn og navnet blir fortsatt Venn skole.

Men.

Dersom mine kollegaer i politikken velger å legge ned Jåren-Råbygda skole, blir virkeligheten en annen. Da skal man smelte sammen to kulturer og skape en felles identitet. Barna fra Jåren-Råbygda skal da stå likt med de fra Venn, og det skal bygges et nytt fellesskap mellom elever, lærere og foreldre. Alle som har vært med på endringer i en organisasjon vet at dette er et møysommelig arbeid som tar tid. Skal det skapes en felles identitet må det vises konkret velvilje fra starten av. Vi fra Jåren og Råbygda skal ikke være vedheng, ettertanke eller parentes. Prosessen frem til nå har vært slik at de på Venn har pekt ut sitt ønske om skoletomt. Dersom Jåren-Råbygda skal være med, må innbyggerne her også lyttes til i valg av tomt. Eggkleiva er da mer aktuell enn Venn, som et kompromiss. De som bor i Eggkleiva protesterer sikkert ikke på det. Uansett tomtevalg er en ting sikkert: en ny felles skole må ha et nytt navn. Det ligger mye identitet i navn. Det blir i så fall ikke Venn. Jeg oppfordrer alle til å gå inn for å bevare dagens skolestruktur.

David Sørli Nielsen

Kommunestyrerepresentant Skaun KrF