«Sauekjøttet ligg og hutrar i isolat og får neppe fri til jul»

Debatt

For ei stund sia skreiv eg om å vera glømsk eller glømmen, men det hugsar vel fåtalet. Når eg minnest saka, er det fordi ein frekkas nyleg spurte om eg kjente meg OK i toppen. Korleis han hadde fatta mistanke, veit berre avgudane. Eg svara tvert og subjektivt at skolten fungerer godt. Eg glømmer namn og tal like kjapt som ein ungdom!