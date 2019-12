Misforstått snillisme

Debatt

Julehøgtida er rett rundt hjørnet, og i år som i fjor florerer det sinte innlegg både i aviser og på sosiale medier med påstander om at muslimene stjeler jula fra oss, at de bidrar til å viske ut våre juletradisjoner. Men er det egentlig slik at muslimer i Norge krever at vi kutter ut tradisjoner som skolegudstjeneste, kutter ut begreper som julemat og juleball, kutter ut bruk av juleeffekter som nisselue og langt, hvitt skjegg?

Noen liker å framstille det slik. Nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe, er en av dem. Flere mediehus har de siste dagene publisert et leserinnlegg hvor Kleppe ber om at «vi nordmenn» hegner om våre tradisjoner og kulturarv, om at vi ikke lar vår kulturarv smuldre bort og blekne til fordel for «islamsk ukultur».

Den siste tida har flere muslimer gått aktivt ut og tilbakevist påstandene om at det er muslimer som ønsker norske juletradisjoner utradert. Og mye tyder på at de har rett. Det kan heller virke som at det er vi nordmenn som i toleransens misforståtte navn oppfordrer skoler og andre institusjoner å tone ned aktiviteter i julas og kristendommens navn, å ikke bruke begreper som sementerer våre tradisjoner og arv forankret i kristendommen.

Motivet for å gjøre dette oppgis å være et ønske om bedre integrering og inkludering. Dessverre er det det motsatt som skjer. Hvis vi for eksempel fjerner begreper som julemat, juleball og julegudstjeneste, så opplever mange at vår kulturarv er under angrep, og det avfødes et stort sinne. Og på sosiale medier rettes dette sinnet først og fremst mot muslimer. Og mange vet å utnytte dette, som blant andre Vidar Kleppe, som demoniserer «alle» muslimer når han i sitt innlegg generaliserer islam som en «kultur» hvor terror, makt, vold og «dø for saken» er de viktigste ingrediensene. Det han beskriver er i realiteten den lille fliken av islam som forefekter terror. Men dessverre er det mange som ikke gjennomskuer dette, og tror på hans formaninger om at hans «kulturdefinisjon» er betegnende for muslimer i Norge.

Sannheten er at de aller fleste muslimene i Norge ikke ønsker å fjerne den norske jula, rive ned våre tradisjoner. Det er det andre som gjør. Motivene kan være edle, men resultatet blir dessverre økt polarisering og fremmedhat.