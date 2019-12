Handler ikke om alle de elevene som har det bra

Debatt

Den siste tida har vi publisert en rekke artikler knyttet til mobbing ved Buvik skole. Historiene som er blitt fortalt, har vært rystende. Det er snakk om barn som langt på vei er blitt traumatisert som følge av langvarig mobbing, både psykisk og fysisk. Disse historiene kom på bordet, fikk sine ansikter, etter at ST omtalte en foreløpig rapport fra Fylkesmannen etter et tilsyn ved skolen i fjor høst. Rapporten slo fast at ledelsen ved skolen har et betydelig forbedringspotensiale når det gjelder å følge opp og håndtere meldinger om mobbing. Blant annet påpekte Fylkesmannen svikt i skolens rutiner for å følge opp den såkalte aktivitetsplikten med aktivitetsplaner, som er skolens verktøy for å få slutt på mobbing av enkeltelever.