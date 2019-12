Kjære Rosenborg!

Debatt

Skrevet av Bjørn Druglimo

Her kommer mine 10 juleønsker til Brakka i år. Bruk dem som dere vil, men vit at de er ment godt og sendt fra en med et svart og kvitt «troillonghjerte».

1. Vær stolt og ydmyk over å tilhøre Rosenborg Ballklub. Glem aldri at dere tilhører en klubb som ble stiftet av en kameratgjeng oppe ved Rosenborgsletta lørdag 19. mai i 1917 kl 1900, og hvor kontingentene var på 25 øre pr uke. Dette er en historie om folkelighet, lidenskap og vennskap, og forvalt den med respekt.

2. Gi Micke Dorsin de arbeidsbetingelser han trenger for å skape et Rosenborg som gjenvinner folkets tillit. Konklusjon: Rett mann på rett plass!

3. Skift trener. Skulle vært gjort i går, men gjør det i hvert fall nå. Ikke et vondt ord om personen Erik Horneland, men noen ganger er det bare mismatch mellom klubb og trener. Sånn er det bare. Nei,- det hjelper ikke å stå rakrygget etter hver kamp å ta ansvar for at ingenting fungerer. Det får han faktisk godt betalt for å gjøre. Forslag, - send en flyttebil til Akkerhaugen i Sauherad kommune og hent Dag Eilif Fagermo inn på en 5 års kontrakt. NÅ!

4. Hent inn Frank Lidahl fra Ranheim, og gi ham en sentral lederrolle i Rosenborg. Ikke for å ødelegge vår kjære naboklubb, men rett og slett for å redde vår egen klubb. Vi trenger en faglig dyktig person med lokal tilhørighet som med sin karisma og væremåte sprer positivitet og optimisme. For med all respekt for tidligere ledere, - om det har vært såkalte eiendomskonger eller forhenværende venstrebacker fra Elverum, - jeg er lut lei av ledere i Rosenborg som med sin negative væremåte ser ut som om de har "ete hoggorm til frokost" hver gang de opptrer og uttaler seg offentlig.

5. Gi også Mini en sentral rolle i oppbyggingen av Rosenborg. Sannheten er at alle fotballklubber trenger en Mini, og Rosenborg trenger det virkelig mer enn noen gang.

6. Kjøp flybillett fra Bodø til Værnes, og hent Patrick Berg fra Bodø Glimt.

Igjen, - ikke for å ødelegge en annen fantastisk fotballklubb, men rett og slett fordi vi trenger ham så sårt. Gi han drakt nummer 7 og la han bli den nye midtbanegeneralen på Lerkendal. Noen ting i livet er bare forutbestemt, og selv om Patrick helt sikkert en gang i fremtiden igjen skal spille på Aspmyra, så er det nå dags for å hente en ny Berg hjem til Lerkendal.

7. Sats mye mer på lokale talenter. Nedjuster ambisjonene om spill i Europa for en periode, og bygg heller et lag for fremtiden. Sørg for at spillere som Edvard Tagseth, Emil Konradsen Ceide, Mikael Tørset Johnsen og Filip Brattbakk faktisk får jevnlig spilletid i Eliteserien. Gjør gjerne også et ærlig forsøk på å hente "hjem" Odin Thiago Holm. Han er tross alt "vår".

8. Legg bort arroganse og stjernenykker. Bruk kontinuitetsbærere som Tore Reginiussen aktivt inn i "utdannelsen" av fremtidige spillere og ledere i Rosenborg. Lær av hans holdninger til fotballen og livet ellers, med fokus på gode verdier som omsorg, rettferdighet og medmenneskelighet.

9. Husk alltid at dere er til for folket - og ikke omvendt. Skap tillit og respekt til deres supportere og nærområder. Besøk lokale klubber i Trøndelag Vær gode ambassadører for klubben i våre hjerter.

10. Etabler kvinnelag i Rosenborg, og gi dem samme mulighetene som herrelaget, herunder også trenings - og kampfasiliteter. Ikke for å være snille, men fordi vi heier på kvinnefotball!