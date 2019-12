Altfor ofte kolliderer voksenverden og barneverden nettopp i jula

Debatt

Julehøgtida, med julaften som den store finalen, er for de aller fleste barn årets store høydepunkt. Da er gjerne hele familien samlet, mamma og pappa har gjort unna stresset før jul, slik at de endelig har tid og ro i sjela til å være hundre prosent til stede for ungene. Og så julaften da, med alle gavene. For ungene er denne kvelden den største av alle. Men også for mamma og pappa oppleves det stort å fornemme ungenes forventning, lykke og glede.