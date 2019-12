«Vil jo tro at de fleste med normalt gangsyn vil se positivt på at ungdom ønsker å etablere seg i kommunen»

Debatt

Søknaden var først til behandling i formannskapet i september. Hadde ikke anledning til å møte da, men fikk fyldig referat, og ble overrasket over argumentasjonen som førte til avslag. Da svaret fra kommunen kom, ble avslaget begrunnet med at søknaden ikke oppfylte punkt 1 i retningslinjene: «Agdenes kommune gir et etableringstilskudd på kr. 100.000 til bygging av ny enebolig eller kjøp av ny enebolig (ikke tidligere bebodd). Boligen må benyttes som helårsbolig for eier».

Dette var søker klar over, derfor søkte vedkommende dispensasjon, som er mulig ifølge punkt 8 i retningslinjene : «Formannskapet kan gi dispensasjon på bakgrunn av begrunnet søknad».

Avslaget ble også begrunnet med at det ikke gis tilskudd til oppussing/renovering av bolig, da dette var noe som sto i søknaden som begrunnelse. Dette henger formannskapet seg opp i, og evner ikke å se at det søkes om etableringstilskudd. Søkeren er på dette tidspunktet 19 år, har kjøpt bolig, og er som vanlige mennesker ville definert det, i etableringsfasen. Men dette vektlegges ikke av formannskapet.

Videre sto det i avslaget at søker ikke hadde klageadgang. Dette ble tatt opp med rådmannen, som måtte gå tilbake på dette, og søker bestemte seg for å sende klage på vedtaket.

På formannskapsmøtet 13.12.19 ble klagesaken lagt frem, og argumentasjonen kunne starte.

Ordføreren var først ut og ville opprettholde avslaget, med begrunnelse at det kunne føre til et «skred av søknader» på slutten av året. Agdenes kommune opphører jo fra nyttår og ordningen med etableringstilskudd opphører. Et annet moment ordføreren kom med var at mange i samme situasjon som hadde kjøpt bolig, og ikke søkt etableringstilskudd, kunne bli sinte fordi at de ikke hadde søkt! Og det var mange dette året kunne han opplyse.

Så kom turen til varaordfører. Han kunne ikke komme på at det noen gang tidligere hadde vært gitt dispensasjon på etableringsstøtte. Tydeligvis dårlig hukommelse på varaordfører, da jeg fikk opplyst av saksbehandler, som hadde saken i september, på telefon om at det har vært gitt flere dispensasjoner tidligere på ulike grunnlag. Jeg vet selv også om konkrete tilfeller av godkjente dispensasjonssøknader, men ikke sikkert alle har hukommelsen helt intakt i litt vanskelige saker.

Etter hvert kom rådmannen på banen. Han kunne ikke forstå hvorfor punkt 8 i retningslinjene i det hele tatt sto der. Merkelig uttalelse, da retningslinjene, inkludert punkt 8, ble vedtatt av kommunestyret 17.03.10. Deretter fulgte en diskusjon rundt mulige teorier, og etter hvert ganske flyktige forslag hvorfor dette ble tatt med av kommunestyret i 2010. Ganske rart å sitte å høre på hvordan saken sporet helt av en liten stund.

Et medlem mente at de hadde et regelverk å forholde seg til, slik at det var umulig å gi dispensasjon. Etter det jeg ser, er det ikke et regelverk men retningslinjer det er snakk om, og de inneholder også punkt 8. Dette viser bare at det var vanskelige å finne fornuftige argumenter, og det hele må bli en pinlig situasjon for flertallet av formannskapet.

I løpet av diskusjonen var det en representant som prøvde argumentere for saken, men kom til kort for de «tungtveiende» argumentene som var kommet frem ovenfor her. Tusen takk skal du ha for at du forsøkte å nå igjennom.

Dermed ble klagen avvist med 4 mot 1 stemme, og vedtaket om ikke å gi dispensasjon ble stående.

Det som overrasker meg, er at saken ikke får en reel behandling som dispensasjonssøknad med bakgrunn i en begrunnet søknad som det står i punkt 8 i retningslinjene. Her er frykten større av hva en gitt dispensasjon ville ført til, viktigere enn å evne og sette seg skikkelig inn i saken og gi den en rettferdig gjennomgang.

Blir veldig forundret av at formannskapet ikke klarer å se helheten. Vil jo tro at de fleste med normalt gangsyn vil se positivt på at ungdom ønsker å etablere seg i kommunen. Og alle vet jo hvor vanskelig det er å komme seg inn på boligmarkedet som ung i dag.

Ville hatt forståelse for et avslag hvis det hadde vært en reel begrunnelse, men når jeg hører argumentasjonene som stort sett er negative, og ikke har noe med søknaden å gjøre, da blir jeg mildt sagt veldig skuffet og oppgitt over mange av politikerne i formannskapet.

Det er feigt å ikke behandle søknaden på en seriøs måte, for det er ikke gjort i dette tilfellet.