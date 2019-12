Tida er inne for å tenke oss om

Debatt

2019 er året de fleste av oss er blitt påført en viss porsjon følelse av skam. Det er aldri behagelig å være skamfull, og det er blitt harselert mye rundt dette skambegrepet. Til grunn for denne harseleringa er nok opplevelsen av å føle seg truffet. Og det er selvsagt aldri behagelig eller trivelig å kjenne at en skammer seg. Men noen ganger må det dessverre til for at vi skal endre adferd. «At du ikke skjemmes!» har i årtier vært en mye brukt og til dels effektiv måte å oppdra unger på. Den utblåsninga har nok fått flere av oss til å stoppe opp for å tenke oss om, og helt sikkert korrigert litt på kursen, selv om det hadde vært mer behagelig å fortsette som vi har stevnet.