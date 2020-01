Dette er ikke greit

Debatt

Mennesker som sover på betonggulv i trappeoppganger i parkeringshus, er ikke greit. For det første er det ikke greit at folk sover på betonggulv. Det er heller ikke greit at de sover i parkeringshus. Det er ikke boliger bygd for mennesker, og betonggulv er ikke egnet til å ligge på, verken for mennesker eller for dyr.