«Det er for vondt til å snakkes om»

Det er mange grunner til tausheten om denne fryktelige sommerdagen for ni år siden.

Debatt

Samtidig som dramaserien «22. juli» går på NRK TV på søndagene nå i januar, har de første 6.-klassingene ved Orkanger barneskole blitt fortalt om hva som skjedde denne fryktelige julidagen i 2011. Til sommeren er det ni år siden at 8 ble drept under bombeangrepet av Regjeringskvartalet i Oslo og 69 unge mennesker noen timer senere ble drept under masseskytinga på Utøya. Det er ni år siden det verste angrepet mot Norge siden andre verdenskrig fant sted. Ni år der det har vært ganske taust om hvordan dette kunne skje, hvordan det kunne vært forhindret eller om omfanget av skadene kunne vært mindre om beredskapen hadde vært bedre.