«Alle kan bli tapere i skolesaken»

Debatt

Føljetongen om skolestrukturen i Skaun går sin skjeve gang. Det som skulle ende i en ny og sårt tiltrengt skole for barna i Venn skolekrets, kan ende i det blå. For det er ikke enkelt å bygge skole når politikerne kvier seg for å bestemme seg for hvem de skal bygge for, ikke evner å bygge skole for framtida. Alt bunner i en mangeårig debatt om skolestruktur. Hvor mange skoler skal Skaun ha? Og hvor små skal skolene være for å kunne bestå? Det bunner også i valgkamper der enkelte parti har brukt vern av skolestrukturen, til å sikre seg stemmer.