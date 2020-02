«Pengene kommer først når veibanen ligger utrast i en skråning»

Det er nemlig fylkesveiene som binder distriktene, by og land, sammen

Debatt

Smalt, hullete asfalt og et autovern som peker i 45 grader ut fra veien, er beskrivelsen av Gjengstøveien og Heimsjøveien i Heim. Det er Stamnesdalen grendealg som har beskrevet beskaffenheten på veiene i brevs form til Statens vegvesen. Brevet ble sendt 14. oktober og purret 13. desember i fjor, men så langt har det bare kommet et «takk for brevet-svar» fra mottakeren.