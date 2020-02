Kvalitetssikring – viktig!?

Debatt

Jeg leste med stor interesse side 10 og 11 i lørdagens ST 1. februar. Småbarnsmødrene på Jåra får min fulle støtte. Nå må vi utnytte kapasiteten der den finnes i skolene i Skaun kommune, og så lager vi en skole for framtida i bygda Skaun. Jeg har i mange sammenhenger pekt på egna lokaliteter for denne skolen. Det er viktig at vi løsriver oss fra lokaliseringsdebatten og konsentrerer oss om innhold, og ikke minst egnede utearealer. En skole i bygda Skaun krever at vi løsriver oss fra de plasseringsdebattene vi har i dag og starter med blanke ark. Legg arbeid i å finne det beste stedet for framtidsskolen. Da kan vi bygge nyskolen og bruker «gamle» skolelokaler mens vi bygger, uten fare for liv og helse. Vi sparer også på at vi slipper midlertidige løsninger ut over det vi allerede har. Det er så vidt jeg forstår ledige plasser både på Jåra og i Børsa. Hvilken retning skolebussen går må telle minst mulig.

Siden jeg flyttet tilbake til Skaun først på 1980-tallet har skole og lokalisering av ulike aktiviteter vært tema. Jåren og Råbygda skole har i en lang periode vært et sentralt tema i budsjettdebatten. De som skal lære for framtida blir sikkert merket av dette, og spør seg «når blir min skole lagt ned – i morgen kanskje?

Så, stå på, jenter! Jeg regner med at dere har sørget for kvalitetssikring av standpunktet om en skole i bygda Skaun.

Av Endre Bjørgum

Jystad 3. februar 2020