«Fortjener ros for åpenhet om mobbing»

Debatt

Lørdag kunne ST bringe nyheten om at det er store utfordringer med høye mobbetall på tiende trinn ved Lensvik skole. Den nasjonale elevundersøkelsen viser at mer enn én av fire elever, totalt 27,8 prosent av elevene på trinnet, har oppgitt at de er blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere - enten av medelever, digitalt på skolen eller av voksne på skolen. Med en slik score troner skolen på toppen av lista over høye mobbetall i fylket, og inntar en tredjeplass på den nasjonale lista. Kun Kåfjord kommune og Hamarøy kommune har høyere mobbetall på tiende trinn i Norge.