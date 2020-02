Reddet av storesøster, hans historie kan redde andre

Øysteins åpenhjertige historie kan bidra til at noen ser at veien er enveiskjørt i tide

Debatt

I lørdagsavisa fikk våre lesere stifte bekjentsakp med Øystein Snuruås Olsen og hans møte med livet - et liv som på langt nær har vært noen dans på roser. 27-åringen beskriver en oppvekst preget av mobbing, mangel på tilhørighet og vennskap, samt en trang til å utagere - både mot lærere og medelever på skolen. Å plage lærerne slik at de til slutt brøt sammen i gråt, ble oppfattet som en seier. Han og «verstingkompisene» følte da at de hadde vunnet kampen mot lærerne. Og da han som 11-åring fikk kjenne på flukten som alkoholrus kan gi, så var han egentlig fortapt. Fortapt inn i et liv preget av rus - en rus som ga sinnet en «ferie» fra livets mer krevende realiteter, som skolegang og ansvar både overfor seg selv og menneskene rundt seg. Rusen brakte ham inn i glemselens verden, det var der han like å være.