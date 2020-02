«Bare synd at dere ikke greide å koordinere løgnene deres»

Debatt

Stille vannglass har dypest grunn …

Jeg er godt vant til at media lyver. I visse debatter og sammenhenger i mediebildet er jeg mer enn godt nok vant til at media velger å fortelle halve sannheten – det vil si kun gi taletid til den ene siden av to sider, og det er i mine øyne det samme som å lyve. Jeg er også godt vant til at media slipper unna med løgnene sine på denne måten – gang på gang. Derimot er jeg ikke så godt vant til at åpenbare ensidige løgner slipper så lett unna som NRKs løgn har gjort nå.

Det handler om en gammel sak. Storm i et vannglass å anse. Det er vel regna som gammelt når det er en uke siden det skjedde. Selv om jeg var kjapt ute med å tipse media om dette, så har ingen vært interesserte i å ta tak i det og nå er det forelda. Selv om Dagbladet til og med ringte og hadde en lang prat, og i senere mailer skrev at de hadde noen på saken som skulle kontakte NRK og komme til bunns i dette, skjønner jeg jo nå at Dagbladet kun ønsker å være først ute med det siste – og nå er ikke Melodi Grand Prix og avstemminga det siste lenger. Det er gammelt nytt.

Jeg er godt vant med løgn. Jeg var gift med løgn. Jeg er også altfor godt vant med å ikke innse løgn fordi det er lettere å bøye hodet og skyve vekk mistanker, dra rullegardina ned og leve greit videre. Vi lever jo alle greit videre, vi som var til stede under den norske finalen av MGP – det gjør også alle de i Norge som ikke fikk stemme. Det er jo bare en musikkonkurranse, sangkonkurranse – uviktig hvor viktig dette har vært for dem som deltok på Den Store Dagen el grande finale. Men for meg er sannhet viktig, og når en fyr på 22 år som bor på Steinkjer blir utpekt som syndebukk for en teknisk svikt som NRK visste om godt og vel en time før denne fyren trykka første emoji, da blir sannhet enda viktigere – for ikke å snakke om hvor viktig det blir å avdekke løgn. NRKs vannglass er tydeligvis dypt for nå er det veldig stille etter at det første døgnet med storm ga seg … men jeg glemmer ikke, samme hvor stille stormen i vannglasset nå har blitt.

Jeg forakter løgn. Det sa jeg også til Dagbladet – og det skrev jeg til samtlige store aviser jeg kontaktet på mail etter at MGP-finalen hadde gått av stabelen, og glam-og-glitter-sirkuset var over for meg og bror. Jeg er så heldig at jeg har en bror som spanderer ting på meg – jeg er jo bare en fattig kunstner og bror er en nydelig sjel som ville ha med seg sin søster på sirkuset i Trondheim Spektrum. Vi møtte opp i god tid, for NRK hadde skrevet på sine nettsider at de ønsket at publikum skulle møte tidlig. Det var fullt forståelig, det er jo en livesending og de vil gjerne koordinere publikum, informere og få sendingen til å bli mest mulig vellykket. Så vi sto i kø i Klostergaten et godt stykke ovenfor Finalen uten at dette bød på problemer – vi var voksne folk i kø og været var helt greit, det var feststemning med flere glitterinnslag og blingmodus i køa. Da vi endelig hadde kommet oss inn uten det store kaoset og til og med lenset sjarken før vi fant våre respektive nummererte seter, var det bare å sette seg og ta stemningen på innpust. Stemmesurr, glade trøndere, glitter, lyskastere … informasjon over høyttalerne fortalte at vi i salen dessverre ikke kunne stemme på grunn av tekniske problemer, men resten av landet kunne stemme. Bror og jeg så på hverandre, trakk på skuldrene, litt skuffa var vi for vi ville jo gjerne ha med oss også denne delen av sirkuset, men det var lite å gjøre med for teknisk var jo teknisk. Jeg skjønte ikke helt hvorfor, for min første tanke var at stemmetøyset skyldtes taket i Trondheim Spektrum, kanskje alt det som hang der oppe av lyskastere og tekniske finesser … men jeg kunne glatt legge ut status på Facebook og tekste på messenger, så jeg skjønte ikke helt hvorfor vi i salen ikke skulle få stemme slik som resten av landet. Men som sagt – vi trakk på skuldrene og bestemte oss for å nyte showet uten å få stemt.

Da det etter at alle finalistene hadde gjort sin innsats og fire av de utvalgte sto på scenen ble opplyst om at stemmesystemet nå fungerte, greide min bror å stemme … men jeg kom ikke inn. Vi satt langt oppe i en av svingene og kunne se nedover i rekkene … og jeg så mange mobilskjermer som så akkurat ut som min: De kom ikke inn og fikk stemme. Samme hva som ble opplyst over høyttalerne. Sånn var det bare – om min stemme ville hatt noen innvirkning tviler jeg på, men jeg blir regelrett forbanna når jeg senere leser på NRKs egen nettside at de legger skylda på en 22-åring fra Steinkjer for å ha fyrt av gårde altfor mange emojis på en gang, så systemet knakk … Hvordan kan det være mulig når de godt og vel en time før fortalte oss i salen at vi ikke kunne stemme fra salen på grunn av tekniske problemer?

Jeg tolererer ikke løgn. Noen vil nok kalle hysteriet rundt avstemmingen av MGP for storm i et vannglass. Det er så mye fælt i verden. Det er det jo. I så måte betyr en sangkonkurranse veldig lite. Men jeg er godt vant til medias halvsannheter og nå fikk jeg altså oppleve NRKs fullstendige løgn for å sno seg unna en ærlig forklaring angående det tekniske kaoset rundt avstemmingen.

Det var ingen emoji som forårsaket teknisk meltdown. NRK visste dette ville krasje lenge før. De fortalte dette over høyttaleranlegget for oss som satt som publikum i Trondheim Spektrum til og med før oppvarmingsshowet kjørte i gang. Den stakkars fyren på Steinkjer som fyrte av så mange emojis på en gang er totalt uskyldig, selv om NRK syntes det passet å gjøre ham til syndebukk.

Jeg tolererer ikke løgn. Ikke fra noen. De som lyver til meg, de mister meg for alltid. NRK har mistet meg totalt. For de har servert tidenes løgn – selv om det kun dreide seg om en avstemming i en sangkonkurranse. Løgn er løgn – og som det eneste norske innslaget avsluttet med: En løgn er en løgn for mye.

NRK: Dette var en løgn for mye. At andre i media ikke har huka tak i dette, viser vel hvor stor makt dere som løgnere faktisk har. Vi var ca. 7000 vitner til denne løgnen på lørdag – med tanke på at flere sto i dokø eller vanningskø, og andre igjen ikke gadd å lytte til hva som ble sagt over høyttaleranlegget. Men det var mange nok som hørte dere fortelle at vi i salen ikke kunne stemme pga. tekniske problemer – men at resten av landet kunne stemme.

Jeg vil understreke på det sterkeste at dette ikke har noe med å gjøre hvem jeg hadde tenkt å stemme på, eller hvem jeg ønsket skulle vinne – for alt du vet ønsket jeg kanskje at den som endte opp som vinneren faktisk skulle vinne. Det handler ikke om hvem som vant her. Det handler om at vår riksdekkende kanal slipper unna med en soleklar løgn.

Skal jeg dra det enda lenger, kan jeg jo glatt påstå at det ikke fantes en eneste reservejury på skarve 30 personer. For dere hadde allerede for lengst bestemt dere for hvem som skulle sendes til den internasjonale finalen. Da er det jo veldig greit å skylde på en fyr på 22 år fra Steinkjer som forårsaket teknisk krasj ved å fyre av for mange emojis en time etter at dere har fortalt publikum at vi ikke kunne stemme … ikke sant? Bare synd at dere ikke greide å koordinere løgnene deres.

En løgn er en løgn for mye …

Løgnere.