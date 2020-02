Utvikling og omstilling av oljenæringen

Debatt

Klimakampen krever ambisiøse mål og stor omstillingsevne for at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Den globale energimiksen må endres radikalt og de mest forurensende energikildene som kull må erstattes først. CO₂ utslippene genereres hovedsakelig ved forbruk, ikke ved produksjon. Virkemidlene må derfor settes inn først der det monner mest. Det gir stort behov for elektrifisering av utslippsintensive sektorer, teknologiutvikling og satsing på fornybare energikilder som kan utvikles i stor skala. De nye grønne løsningene må utvikles og ny verdiskapende industri etableres. Norsk industri har en viktig rolle å spille og det er avgjørende at vi legger til rette med forutsigbare rammevilkår som har fokus på utvikling framfor avvikling.

Den norske petroleumsnæringen er resultatet av en stor politisk suksess der vi har utviklet en verdensledende næring samtidig som fellesskapet har beholdt kontrollen på verdiene. Næringen er derfor helt avgjørende for samfunnsøkonomien, for bosetting i distriktene og for velferdsnivået vi har i Norge. Den er også allerede en del av løsningen gjennom at norsk gass bidrar til utfasing av kull i Europa. Dette er ikke en næring som skal avvikles men en næring som skal bidra til utvikling og omstilling.

Sammen med de rundt 170.000 sysselsatte i olje- og gassnæringen på landsbasis og våre sterke miljøer i Trøndelag må vi gå for full maskin inn i omstillingen til et klimavennlig samfunn. Norge har noen av verdens dyktigste fagarbeidere og ingeniører som vil bidra til å kutte sektorens utslipp ytterligere, og til å bruke kunnskap og erfaring til å utvikle fornybar energi, hydrogen og innen karbonfangst og -lagring der vi er verdensledende.

Orkland Arbeiderparti vil at Arbeiderpartiet skal være garantisten for en offensiv grønn omstilling som ivaretar og utvikler eksiterende industri. Vi vil ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen i Norge, med et økt fokus på bærekraftig produksjon med mål om utslippsfri norsk sokkel. Vi vil at det skal satses på teknologiutvikling og fornybar energi der Norge har fortrinn som kan omsettes i ny industri og eksport av løsninger som bidrar til globale utslippskutt.