«Tør vi nevne Nerøra?»

Debatt

Orkland kommune skal videreføre Orkdal sin ordning der eiere kan få tilskudd for å sette i stand bevaringsverdige bygg. Med 6 mot 5 stemmer vedtok Hovedutvalg forvaltning nylig at Nerøra, Småøran og Bjørnli nevnes konkret i retningslinjene.

Det skjedde etter forslag fra Småbylista. Forslaget sier at vi skal ha spesielt fokus på bygg på Nerøra, Småøran og Bjørnli ved tildeling, men at ordningen fortsatt vil gjelde hus i hele kommunen. Senterpartiet og Høyre stemte likevel mot. Kommunestyret avgjør saken.

Viktigst etter Røros

I valgkampen i fjor skrev Senterpartiet at Nerøra er «den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros». Det har partiet trolig rett i, og det bør forplikte. Men i praktisk politikk vil Sp altså ikke en gang skrive «Nerøra» i retningslinjene til en ordning som nettopp skal ta vare på viktig trehusbebyggelse. På nytt får vi demonstrert at Nerøra mangler den anerkjennelsen dette unike bygningsmiljøet fortjener. Tre grunner til forslaget vårt:

1. Tenk stolthet og bevisstgjøring

Behovet for bevisstgjøring er den viktigste årsaken til at Småbylista foreslo å peke på Nerøra, Småøran og Bjørnli i retningslinjene. Håpet er at det kan motivere flere som eier hus i disse områdene til å søke. Vi må bygge lokal stolthet for å inspirere huseiere til å ta vare på historien. Av samme grunn har Småbylista fått vedtatt at rådmannen skal arbeide for å gi Nerøra status som skiltet severdighet.

2. Tenk bygningsmiljø

Det er klokt å kanalisere penger til bygg som inngår i helhetlige bygningsmiljø. Ett enkelt hus som forfaller i et verdifullt miljø reduserer verdien av ei hel husrekke, slik ei råtten tann er skjemmende for hele tanngarden. Orkdal kommune har dessverre sviktet selv som huseier – ved å selge Johan Richters gate 8 som skamplett i hjertet av den gamle bebyggelsen i stedet for å opptre som forbilde og pusse opp først.

3. Tenk på identiteten til Orkland

Nerøra, Småøran og Bjørnli er identitetsbærere i nye Orkland kommune. Bygningsmiljøene er sterkere formidlere av lokal kultur og historie enn noe enkeltbygg. I tillegg har områdene unike trekk, eksempelvis som de utrydningstruede uthusene på Nerøra. Særlig Nerøra er undervurdert av kommunen sett i lys av hvilke verdier og muligheter som området representerer, men det er heldigvis ikke for seint å snu.

Etter forslag fra Småbylista vedtok hovedutvalget enstemmig å øke maks-tilskuddet fra 30 000 til 100 000 kroner. Da gjenstår det å fylle penger på fondet – og å tørre å nevne bygningsmiljøene Nerøra, Småøran og Bjørnli ved navn.