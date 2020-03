«Lokale helsemyndigheter fortjener trampeklapp»

Debatt

For halvannen uke siden tenkte kanskje noen at kommuneoverlegene i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt var i overkant ivrige i tjenesten med å begrense folks bevegelsesfrihet og møtebehov. Spesielt Orkland kommune har vært et hestehode foran sentrale myndigheters beslutningsdyktighet. I Orkland ble møter, arrangementer og andre tilstelninger som samlet mye folk tidlig avlyst etter råd fra kommuneoverlegen. Og like viktig som å innføre tiltak om kontaktbegrensning mellom folk, har kommunikasjonen ut til innbyggerne vært. Da Folkehelseinstituttet forrige lørdag vedtok å skjerpe karantenebestemmelsene etter reise i spesifikke land, ble ST kontaktet av kommuneoverlege Jimmy Wikell klokka 21.00 om lørdagskvelden med spørsmål om å få ut en sak på dette umiddelbart. Her var det ikke snakk om lørdagskos og helgefri, innbyggerne skulle få beskjed. Det hører også med til historien at Wikell var blant få kommuneoverleger som klarte å formidle tydelig at vedtaket hadde tilbakevirkende kraft.