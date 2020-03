Hjertevarme med nål og tråd

Debatt

Tidligere statsminister, landsmoder og de siste to årene medlem i den såkalte GPMB-gruppen, Gro Harlem Brundtland, advarte allerede i fjor om konsekvensene av en stor pandemi. I 2018 ble hun av Verdensbanken og WHO bedt om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global, smittsom og dødelig pandemi. Rapporten ble levert i fjor, og svaret var alarmerende: «Verden er ikke forberedt, til tross for økende risiko for vidtrekkende spredning av epidemier», var budskapet fra GPMD ifølge VG.