Debatt

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har dessverre bare blitt verre og verre gjennom mange år. De siste to ukene har ST blant annet satt søkelyset på dårlige fylkesveier i Rindal, og både fylkesvei 65 og fylkesvei 6164 er eksempler på hva som blir resultatet når veiene bare får forfalle. Fylkevei 65 mellom Storås og Rindal er så humpete og i så dårlig forfatning at til og med ambulansepersonell gruer seg for å transportere pasienter langs veien. Veiens dårlige beskaffenhet rammer også næringslivet, noe tidligere ordfører Ola T. Heggem satte fingeren på da han inviterte fylkesutvalgleder for vei, Hallgeir Grøntvedt, på befaring langs veien for to uker siden.