ST-kvartalet: Folk flest tapte– videomøte ga feil vedtak

Debatt

Demokratiet i Orkland tapte 1–10 i saken om ST-kvartalet onsdag. Senterpartiet og Arbeiderpartiet fratok folk den garantien for medvirkning de normalt har i en sak som angår både den enkelte borger og lokalsamfunnet som helhet.

Som for å toppe fadesen bestemte et flertall at første etasje ut mot Orkdalsveien kan fylles med bolig. Bruken av videomøte førte til feil vedtak.

Nei til god medvirkning

ST skriver at «Kringstad ble nedstemt» i ST-kvartalet. Det var respekten for folk flest som ble nedstemt. Planen legges nå ut på høring i åtte uker mens det er forbud mot fysiske møter. Ingen vet hvor lenge restriksjonene varer.

God medvirkning er et lovkrav, men lekfolk er så godt som sjanseløse til å orientere seg på egen hånd i et sakskompleks som dette. Enda vanskeligere er det å se virkningen av ulike løsninger uten hjelp fra fagfolk. Debatten i hovedutvalg forvaltning onsdag viste at det klarer heller ikke politikere som skal skjønne hva vi tar stilling til.

Nei til bedre tegninger

Flertallet (10–1) stemte ikke bare mot å utsette saken til folk igjen kan delta på åpne møter. 9 mot 2 stemte mot et forslag fra Berit Solem (Ap) om å få bedre tegninger av bygget sammen med nabobygg. Og krona på verket: 7 mot 4 stemte mot et forslag fra Småbylista om å rette opp en grov feil i bestemmelsene. Saken går derfor ut på høring med åpning for at det kan bygges leiligheter over alt i første etasje midt i Orkanger sentrum.

Flertallet anført av utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) og nestleder Tina Øyås (Ap) kan umulig ha ment det slik. Noe skyldes muligens dårlige hjemmelekser, men møteformen på video har også skyld. Kommunikasjonen mellom fagfolk som satt hver for seg fungerte ikke godt nok til at de fanget opp feilen, erkjenner rådmannen. Ved møtestart avfeide Sp og Ap Småbylistas advarsler om at møteformen ikke sikrer forsvarlig behandling av så innfløkte saker. Etterpå ser vi at det gikk galt.

Med Facebook som kilde

Litt av ulempen ved digitale møter kan du veie opp ved å stille godt forberedt, men også det er forgjeves i Orkland. Forberedelser virker provoserende. Onsdag møtte Rasmus Skålholt et saklig begrunnet utsettelsesforslag med spydigheter om at Småbylista vil sende ST ut på Grønøra industriområde. Så lavt legger ordstyrer lista i starten på en viktig debatt. Det er ikke første gang, og lederens stil er smittsom.

Skålholts partifelle Kristian Martin Fremstad holdt triumferende opp foran kamera en PC-skjerm med bilde av en gammel skisse av et mulig kulturhus i ST-kvartalet. Budskap: «Se hva Småbylista har foreslått før! »

Skissen laget arkitekt Håkon Hamnes for Orkanger Vel i 2010 som et innspill i debatten om plassering av framtidig kulturhus. Småbylista eksisterte ikke.

Fremstad forsvarte stuntet som historisk research. Lederen av Orkland Sp bør nok velge saksdokumentene og Høyer Finseth-rapporten (2016) om Orkanger sentrum som kunnskapsgrunnlag framfor å hente inspirasjon på Facebook. Opptak av onsdagens møte ligger for øvrig på kommunens nettside.

Hvordan blir Orkanger?

Tilbake til sakens kjerne: Plan- og bygningsloven har egne bestemmelser som skal sikre god involvering av ikke-profesjonelle. På regjeringen.no finnes mye stoff om betydningen av folkelig medvirkning. Åpne møter og verksted er blant foreslåtte tiltak for å oppmuntre folk til å delta i planprosesser, det vil si å fremme et reelt demokrati. Korona-forbud mot fysiske møter gjør en vanskelig oppgave nærmest umulig. Demokratiet i Orkland tapte onsdag, og utfallet kan faktisk bety noe for hvordan Orkanger sentrum blir i framtida. Følgene av å amputere folkestyret merker ingen før det er for seint.