Debatt

Kommunelege Cecilie Hatlenes i Heim kommune sier i ST 28. mars at hun ville vært skeptisk til å slippe ukjente folk inn i sitt hus på spørsmål om hun ville sluppet inn en elektriker på grunn av faren for å bli smittet av koronaviruset. Dette er kanskje mer synsing fra kommunelegens side, enn at det har bakgrunn i fakta og det er uheldig.

I samme artikkel forteller daglig leder i Belsvik Elektro AS, Morten Belsvik, en dramatisk historie om de utfordringene hans bedrift står overfor på grunn av koronaviruset. Vi i Nelfo synes dette er et dårlig råd fra kommunelegen, og det er synd hvis folk unngår å bestille håndverkstjenester på grunn av dette.

Som Belsvik forteller, tar de alle forholdsregler. Elektrikeren og kunden trenger ikke engang å møte hverandre. Nelfo har også utviklet retningslinjer for elektrikere på oppdrag i private hjem. Disse ligger på våre nettsider, tilgjengelig for alle. For vår bransje er det viktig at kunden føler seg trygg, derfor oppfordrer vi til å spørre om hvilke tiltak bedriften gjør før de kommer hjem til deg.

Jeg vil egentlig snu på det. Istedenfor å oppfordre folk til ikke å bestille håndverker, vil jeg oppfordre folk til det motsatte. Bestill håndverker nå! Det hjelper oss å holde hjulene i gang. Det er bra for kunden som får reparert varmepumpen, montert elbillader eller lagt opp ett stikk eller to ekstra i garasjen fordi dette var noe du skulle få gjort uansett. Det er bra for dem som jobber i den lokale elektrobedriften som kanskje slipper å bli permittert, eller i verste fall miste jobben, og det er bra for samfunnet.

Derfor er mitt budskap dette: Det er trygt å slippe håndverkeren inn.