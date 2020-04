«Lita var en gledesspreder og inspirasjonskilde for mange»

Debatt

Denne påsken mistet vi en ekte hederskvinne. Lita Deinboll Jenssen har gått ut av tiden, men etterlater seg tydelige spor, gode minner og en livsglede som vil være til fortsatt stor inspirasjon for mange – også de som ikke fikk gleden av å bli kjent med henne. Jeg var en av de heldige som Lita tok inn i sin nærmeste krets da jeg startet mitt arbeid med dokumentarfilmen «Kampen om Thamshavnbanen» i 2005. Vi holdt god kontakt i årene frem til hun sovnet inn på Trondhjems Hospital den syvende april 2020. Gjennom mange lange og gode samtaler med Lita fikk jeg et godt innblikk i et sjeldent rikt liv.

Lita ble født den femtende juli i 1924 og vokste opp på Orkanger hvor hennes far, Peter Deinboll jobbet som elektroingeniør og hennes mor, Sigfrid Nagel Deinboll jobbet som sekretær. Lita var den yngste i en søskenflokk på fire som besto av storebrødrene Knut og Peter samt storesøster Ellen Sofie. Lillesøster til tross, Lita måtte fort bli voksen da krigen kom til Norge og Orkdal. Okkupasjonsmakten hadde stor interesse av malmforsyningene fra Orkla Gruber på Løkken som ble fraktet med elektrisk jernbane til Thamshavn ved Orkanger hvor den derfra gikk med båt til krigs-smiene i Tyskland. Eldstebror Knut vervet seg som jagerflyger, mens Peter raskt kom inn i Kompani Linge og SOE etter å ha kjempet mot invasjonsstyrkene som offiser. Peter Deinboll Sr. var overingeniør for de elektriske anleggene ved Thamshavnbanen og gruvene ved Løkken Verk. Hans unike innsikt i - og kunnskap om disse anleggene ble sammen med sønnen Peters handlekraft avgjørende for at de historiske sabotasjeaksjonene mot Thamshavnbanen ble vellykket og dermed sparte lokalsamfunnet fra de alliertes teppebombing.

Under planleggingen og gjennomføringen av aksjonene spilte ungjenta Lita en avgjørende rolle over flere lange krigsår. Presset og prøvelsene hun gjennomgikk fremstår i dag nærmest som ubegripelige og er nedskrevet i Litas egen bok «Bombing eller Sabotasje?» utgitt i 1997. Her forteller hun blant annet om sin dramatiske flukt over vinterfjellet sammen med sin far til Sverige i 1943. I lomma bar 18-åringen en gift-ampull som hun var klar til å svelge dersom de ble tatt av tyskerne før de nådde grensen. Hun visste for mye om de alliertes planer om sabotasjen i Orkdalen og de lokales involvering i disse planene. Da Lita ankom Sverige, fortsatte hun å bære på gift-ampullen da hun raskt ble en del av miljøet som kretset rundt Kompani Linge, SOE, Milorg og den engelske legasjonen i Stockholm.

I 1944 reiste Lita til London hvor hun ble gjenforent med sin far som hadde reist i forveien og som stadig jobbet med planlegging av videre sabotasje mot Orkla Grubers anlegg. I London fikk Lita seg jobb hos SOE og de norske eksilmyndighetene. Her traff hun også sin bror Peter for siste gang. Han omkom under en flystyrt på vei til nye oppdrag i det okkuperte Norge og var ved sin død, Norges høyeste dekorerte soldat. Lita og Deinbollfamiliens innsats under andre verdenskrig hindret at store mengder malm fra Løkken Verk kunne brukes til tysk krigsinnsats samt en potensiell ødeleggelse av et lokalsamfunn. Vel hjemme i Norge den 31. mai 1945 sto Lita på dekk da båten med Kong Haakon og regjeringen klappet til kai i Oslo. Men gleden ble kortvarig.

Sommeren 1945 startet det som for Lita skulle bli en livslang kamp mot Orkla Grube-Aktiebolag, dagens Orkla ASA. Konsernet, som hadde forsynt Tyskland med store mengder råstoffer under okkupasjonen, ga de gjenlevende fra Deinboll-familien klar beskjed om at sabotasjeaksjonene ikke hadde falt i god jord hos ledelsen. Som en del av takken ventet nå en tilværelse som arbeidsledig og tidvis også hjemløs for Herr og Fru Deinboll. Funksjonærboligen på Orkanger var ikke lenger til deres disposisjon, familiens private eiendeler var blitt solgt på auksjon mens de var i eksil og overingeniør Deinboll mistet jobben.

Etter mange lange okkupasjonsår, tapet av sin bror og den iskalde velkomsten på Orkanger sommeren 1945 ble forholdene i Orkdal antageligvis for små for den allerede verdensvante, bråvoksne og reflekterte Lita. Hun reiste derfor samme år til USA hvor hun studerte psykologi ved Vassar og senere Yale University, med blant annet Jaqueline Kennedy. Sammen med en venninne fra studietiden sykler hun i 1948 gjennom et krigsherjet Europa - fra Paris til Norge. Denne reisen bidro trolig ytterligere til å forme Litas personlighet da hun aldri tok lett på andre menneskers lidelser – store som små.

Lita kommer tilbake til Norge i 1952 og gifter seg med Osmund Dorenfeldt Jenssen (1922-2009). Kanskje ikke så rart da de allerede som 7 og 9 år gamle erklærte seg selv som kjærestepar under en av mange ferier på Stangvik på Nordmøre. Osmund ble senere professor i mekanikk ved NTNU. Sammen fikk Lita og Osmund tre sønner som alle fulgte i familiens akademiske fotspor: henholdsvis som psykolog, professor og forsker. Lita var familiekjær og pleide tett kontakt med nær og fjern helt til det siste. Hun fant stor glede og trygghet i å pleie kontakten med barn, barnebarn og da kanskje særlig med sitt tantebarn Anne Kari Mosebekk som hun nærmest hadde en morsrolle for. For meg ble Lita som en ekstra bestemor. Hennes varme inkluderende vesen, gode humor, tidvis skarpe tone og reflekterte blikk var alltid kjærkomne innslag i mitt liv – noe en utvidet familie og stor krets av venner og bekjente ganske sikkert kjenner seg igjen i.

I perioden 1952 til 1968 bodde Lita og hennes familie i Trondheim. I 1968 flyttet hele familien til Syracuse i up-state New York fordi Osmund fikk en stilling ved universitetet der. Familien kom tilbake til Trondheim i 1969 hvor Lita ble boende resten av sitt liv. Først i det hyggelige huset på Lian før hun fikk seg en toppetasjeleilighet i EC Dahls gate – ett flott utgangspunkt for den stadig sosiale og aktive Lita som daglig gikk lange turer og stakk innom kantina i Statens Hus, Hornemannsgården eller To Tårn for å spise, eller kanskje mest for å slå av en prat med kjente og ukjente.

Psykologiutdannelsen sin fra Vassar og Yale University fikk Lita god bruk for da hun jobbet for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Trondheim. Her fikk Lita utløp for sin kunnskap og hun fikk vist sin personlige varme og sitt engasjement for de svakeste i samfunnet. Lita bygde opp det første Lekoteket i Norge der barn med spesielle utfordringer fikk låne leker som stimulerer læring og utvikling.

I 1990 kjøpte Lita og Osmund endelig fritidseiendommen i Stangvik hvor de hadde erklært seg som kjærestepar nesten 60 år tidligere. Her pusset de opp husene og tilbrakte mange gode år sammen og tok gjerne i mot gjester fra fjern og nær.

I 2003 fikk Lita gleden av å avduke en bauta av sin bror Peter på Orkanger. Her mottok hun en slags muntlig beklagelse fra Orklakonsernet for deres behandling av Deinbollfamilien etter krigen. På bautaen står Peter Deinboll Juniors egne ord inngravert: «Bare den som har døden som følgesvenn vet hva livet er verdt». Disse ordene har Lita brukt som rettesnor hele sitt liv og de kunne like godt vært skrevet av henne selv. En trygg og privilegert barndom på Orkanger, en beundringsverdig krigsinnsats, et lykkelig familieliv og en meningsfull jobb til tross - Lita ga aldri uttrykk for at livet bare var enkelt. Hennes bror Peter omkom i aktiv krigsinnsats, hennes far gikk bort allerede i 1953 og hennes storebror Knut endte sitt liv som følge av posttraumatisk stress i 1969. Året før hadde hennes søster Ellen Sofie dødd av lungekreft. Lita snakket gjerne om at dette hadde vært tungt for henne å bære på, men at hun hadde funnet glede og inspirasjon i sin familie og menneskene rundt seg.

Lita var en gledesspreder og inspirasjonskilde for mange. Hun fulgte med på det som skjedde i verden og likte godt å diskutere politikk. Hennes refleksjoner var ofte unike da hun hadde en egen evne til å se dagsaktuelle saker i lys av egne livserfaringer. Lita engasjerte seg særlig i hvordan samfunnet hadde sviktet de svakeste, enten det var snakk om behandlingen av Tyskerbarna, rusmisbrukere eller innvandrere. Mitt håp er at Litas historie skal fortsette å inspirere mange flere til å kjempe for rettferdighet og frihet også i fremtiden.

Jeg lyser fred over Litas minne.

Christian Aune Falch