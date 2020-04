Hjemmepåske ble oppfattet som en personlig hån

Debatt

Den siste måneden har vært en prøvelse for mange. Men den har også vært en nyttig øvelse og erfaring i hva vi kan være foruten av ting vi tror vi er helt avhengige av.

Ta kontoret og arbeidsplassen for eksempel. Helt unødvendig spør du meg. Denne måneden har jeg jobbet minst like godt og enda mer effektivt enn jeg gjør til vanlig på kontoret i avishuset hvor det er lett å la seg forstyrre eller være den som forstyrrer andre. Hvor mange ganger har jeg ikke sittet utover ettermiddagen med en følelse av at i dag ble det ingen ting gjort? Altså hjemmekontor er tingen, selv om det i perioder går hardt utover sjokoladebeholdninga, og julekakene har fått bein å gå på. Så ble de i alle fall ikke til fuglemat.

Så var det skrekkscenarioet med hjemmepåske. For første gang siden 14–15 årsalderen, med unntak av to barnefødsler, var jeg tvunget til hjemmepåske. Det hadde jeg ikke trodd var mulig. Da mannen i huset har foreslått påskeferie i sørligere strøk, har jeg oppfattet det som en personlig fornærmelse, som en hån mot mine verdier og idealer, som en vanære, en utenkelig og ulevelig tanke. Å gjennomføre ei påske uten å være på hytta på Nerskogen, framsto som umulig. I tilfelle måtte jeg være nærmest døende – trodde jeg.

Påska 2020 er over. Personlig var jeg uønsket i min andre hjemkommune Rennebu, hvor jeg har det eneste jeg eier av eiendom. I likhet med andre forhatte hyttefolk, var jeg advart mot å vise det bleike ansiktet mitt ved det eneste jeg eier av jordisk gods. Nå i ettertid kan hyttebygda ha det så godt. For etter snart 50 år med hyttepåske har jeg funnet ut at hjemmepåske slettes ikke er så verst. Skiføret har vært strålende, og løypene har ligget der klappet og klare i hjembygda hvor jeg alltid er velkommen. Kvikklunsjen, appelsina og lammelåret smaker like godt. Kortstokken hjemme teller også 52 kort, og påskegodtet og rødvinen er like farlig god. Oppvasken har derimot vært enklere med færre folk rundt bordet. Hjemmepåska ble faktisk helt all right for å si det med Odd Børretzens ord.

Slik samles erfaring fra denne unntakstilstanden som sikkert kunne vært benyttet til både opprydding, rundvask, maling og slektsgranskning. Men det ble det aldri tid til. Derimot har jeg lært meg å bake surdeigsbrød og stå på hodet. Det måtte en koronakrise til før det skjedde.