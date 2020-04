Kanskje har vi endret oss?

Debatt

Det blir ofte sagt at ut av en krise kommer det alltid noe godt. For mange kan det fortone seg som tomme ord fra dem som selv ikke har kjent krisa på kroppen, og som fortsetter livene sine tilnærmet uforandret fra hvordan de har levd tidligere. Vi som fortsatt har jobbene våre, og ikke opplever at livsverk legges i grus som følge av myndighetenes håndtering av koronapandemien, kan gjerne snakke om det gode som kommer ut av denne koronakrisa.

Godt eller vondt, det er i alle fall grunn til å tro at vi ikke går uforandret ut av denne vinteren hvor livene våre ble snudd på hodet. Det positive ved en slik krise, er blant annet at vi lærer å verdsette de kortreiste gledene og opplevelsene både i hverdagen og fritida. Vi må ikke nødvendigvis dra ungene med til en gedigen lekepark som ligger milevis unna. I disse ukene har vi lært oss å benytte den nærmeste skogen, stranda eller bekken som lekearena sammen med ungene. Det store treet i skogen er minst like utfordrende som klatreveggen i klatrehallen, og hvem hadde trodd at bekken som alltid har vært der, er en ypperlig plass for rafting.

Det er også tid for å legge ferieplaner. I stedet for å bestille full pakke på Mallorca hvor vi får alt sammen servert på et sted, er det mange som for første gang vurdere eget land som feriested. I 2020 er det mange som kommer til å oppleve steder vi aldri hadde drømt om og knapt hørt om. Og det i vårt eget land.

Vi har forhåpentligvis lært at vi ivaretar smittefaren og sparer både miljø og penger på å planlegge før vi handler. Kanskje holder det med en handlerunde i uka, mot daglige turer. Kanskje planlegger vi bedre hvilken mat vi kjøper, da vi ser verdien av at det produseres mat i eget land og ikke gjør oss avhengige av mat som kommer fra andre siden av jordkloden. Lokale matprodusenter har opplevd et oppsving av lokal mathandel. Det viser at vi som forbrukere forstår verdien av lokalprodusert mat. Mat er en sårbar vare, og det er tross alt maten vi lever av.