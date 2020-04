Arbeiderpartiet må stemme for å si nei til konsesjon for North Connect

Debatt

Torsdag 23.04. skal forslag om å instruere regjeringen å si nei til konsesjon for North Connect-kabelen til Skottland. Sp, SV, Rødt og Frp vil stemme for. Dersom Arbeiderpartiet også stemmer for vil North Connect være gravlagt for godt.

Tillitsvalgte i ELKEM ser med forbauselse på at saksordfører Espen Bart Eide fra Ap sier at Ap ikke vil støtte forslaget. Da støtter Ap i praksis utsettelsen fra regjeringen til det er høste erfaring med de to kabler som er under bygging. Halmstrået er at energiloven skal endres slik at Statnett får monopol på utenlandskabler.

Men kabelen vil ha nøyaktig samme virkning for strømpris og industriens konkurranseevne om kabelen eies av Statnett eller fire kraftselskap. Statnett er ingen alliert for kabelmotstandere. De står bak alle kabler som er bygd. Også da som oftest ved å overta private initiativ. Statnett har anbefalt å gi North Connect konsesjon.

Det er nå North Connect kan erklæres død og begravet dersom også Arbeiderpartiet stemmer riktig. Det er nå Frp ikke er bundet opp i regjering og dermed kan stemme mot å gi konsesjon. Hvordan den politiske situasjonen er i 2024/2025 kan ingen vite med sikkerhet.

En utsettelse vil skape usikkerhet som vår industri ikke er tjent med. Arbeiderpartiet er slett ikke tjent med å være det partiet som hindret at North Connect ble erklært død og begravet i 2020. Det vil svekke partiet i deres viktigste velgergrunnlag ved Stortingsvalget neste år.

Vi, tillitsvalgte i ELKEM, ber Arbeiderpartiet ta til fornuften og stemme for forslaget om å nekte North Connect konsesjon i Stortinget 23.04.2020.

Av

Terje Andre Hanssen,

Konserntillitsvalgt i Elkem

Per Tronvoll,

Hovedtillitsvalgt Elkem Thamshamn

Sverre Linga,

Hovedtillitsvalgt Elkem Bjølvefossen

Knut Sande,

Hovedtillitsvalgt Elkem Bremanger

Jan H Karlsen,

Hovedtillitsvalgt Elkem Salten

Per R. Aas,

Hovedtillitsvalgt Elkem Rana

Andre Didden,

Hovedtillitsvalgt Elkem Carbon