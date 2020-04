Faste digitale møter i kommunestyret?

Debatt

I innlegg i Avisa-ST i dag (16.04.20) skriver Tormod Solem Slupphaug fra Orkland AP om fordelene med de digitale løftene vi har vært igjennom de siste ukene.

Jeg ønsker å kaste meg på den, og si meg veldig enig.

«For å ivareta et levende lokaldemokrati, må innbyggerne både på tradisjonelle og nye måter inkluderes i utviklingen av sine lokalsamfunn.»

Dette tror jeg er viktig for å inkludere de yngre inn i lokaldemokratiet. Gjøre det mer tilgjengelig og attraktivt. Og jeg er også enig i at vi ikke skal være så redde for å ekskludere de eldre, der er jeg imponert over hvor raskt de jeg har vært i kontakt med har plukket opp ny digital kunnskap.

Få med de unge

Ser vi på sammensetningen i for eksempel i kommunestyret i Skaun hvor jeg sitter i dag, ser vi at gjennomsnittsalderen er ganske høy. Dette er nok ikke spesielt for Skaun, og det er nok slik det har vært historisk sett også i de fleste kommuner. Men det trenger ikke å være det beste for kommunen. Det beste vil jo være hvis vi klarer å speile demografien i kommunen vår, og får inn flere unge voksne fremover. Det digitale løftet vi har vært igjennom de siste ukene kan være med å gi oss et godt utgangspunkt for videre arbeid. Jeg har selv vært med på kommunestyremøte via Teams, og i et formelt forum som kommunestyre med de retningslinjene som ligger, fungerer det utmerket.

Kanskje vi bør gå over til å ha noen faste møter i året digitalt? Vil det gjøre det mer attraktivt å delta? Det er i alle fall noe jeg synes vi bør se på.

Mange fordeler

Klarer vi å engasjere flere inn i lokaldemokratiet gir dette en stor gevinst i form av større deltagelse, tilstedeværelse og vi sikrer at alle blir hørt.

Folk er forskjellige, noen har sine styrker muntlig fra talerstolen, noen er mer komfortable hjemme foran webkamera, mens andre igjen ønsker å kommunisere skriftlig i chat. En ting er sikkert, meningene deres er nøyaktig like viktige og ved å tilrettelegge for at flere kan delta og føle seg trygge bidrar vi til sterkere og mer inkluderende lokalsamfunn.

Nye tider

Lokaldemokratiet må formes i tiden og tilpasses måten vi lever på i dag.

Holder vi oss til «slik har vi gjort det i alle år» stopper utviklingen og folk mister interessen. Det er mange å nå ut til, og vår jobb er å gjøre nettopp det. Nå har Norge vokst 3 år i digital utvikling på 3 uker, så la oss ta med oss det videre og ikke stoppe her.

Det kommer til å bli bra, er det mange som skriver nå. Kanskje det til og med blir bedre? Hvis vi tar med oss den digitale læringen vi har fått de siste ukene og inkluderer den i vårt eksisterende system…

Jørgen Høyem, kommunestyrerepresentant for Skaun Høyre