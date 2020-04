Debatt

I slutten av januar måtte daglig leder Lars Ole Hageskal ved Lian trevarefabrikk på Kyrksæterøra gå til det skritt og sende ut permitteringsvarsel til bedrfitens 80 ansatte i produksjonen. Et par uker senere ble det klart at 34 av disse måtte ut i permittering. Årsaken var et svakere innsalg i fjerde kvartal i 2019, hvilket førte til at bedriften ikke kunne kjøre med full bemanning første kvartal i år.