Denne tida får de aldri igjen

Russen anno 2020 ønsker ikke å gå over i historien som russekullet som gikk i fullstendig grått og var ingen steder.

Debatt

Vi er i ferd med å bli verdensmestere i bekymring. Det er en egenskap vi deler med en hel verden. Vi bekymrer oss over egen og nærmeste familie sin helse, men nå som samfunnet er i ferd med å åpne igjen, bekymrer vi oss enda mer over hvordan andre håndterer dette med et åpnere samfunn.