Ulogisk og urettferdig

Debatt

Hitra anleggsservice har siden 2013 drevet Setergård skiferbrudd, som ligger et par kilometer på «snillfjordsida» av bomstasjonen på Våvatnet. For ei tid tilbake sendte bedriften et brev til orklandsordfører Oddbjørn Bang, hvor de ba om ikke kommunen kunne vurdere å flytte bommen. Bedriften viste til at det største markedet for virksomheten ligger på Orkanger, og at det å holde til på «feil side» av bommen medførte store ekstrakostnader. I brevet beskrev bedriften at bomkostnaden fører til at den mister mange oppdrag, og antydet at bedriften kunne ha sysselsatt fire til seks flere årsverk om man hadde sluppet denne ekstrakostnaden.