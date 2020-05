Debatt

Koronaepidemien har rammet norsk næringsliv knallhardt. Mange bedrifter sliter med likviditeten og står i fare for å gå konkurs. Selv om myndighetene har satt iverk omfattende støttetiltak for å hjelpe næringslivet, så er det utfordrende, da støttetiltakene først og fremst handler om hjelp til å betale løpende, faste utgifter. Inntektsbortfallet må bedriftene i all hovedsak hanskes med selv.