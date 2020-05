Til tross for krise så kan det åpne for nye muligheter

Dette bør åpne for nye muligheter for norsk reiseliv.

Debatt

Sakte åpner Norge og resten av verden igjen etter at samfunnet har vært stengt siden midten av mars som følge av koronapandemien. Denne vinteren har vi gjennomlevd de strengeste tiltakene som noen gang har vært iverksatt i fredstid. Bare de som levde under andre verdenskrig, har opplevd noe tilsvarende. For oss andre har dette vært en smertefull, men også lærerik erfaring som kommer til å bli en av de viktigste milepælene i historiebøkene fra dette århundret.