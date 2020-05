Men uansett var det uheldig at brevet ikke bli lagt fram

Debatt

Enhetsleder ved Orkal helsetun, Sissel Høydal, orienterte denne uka politikerne i hovedutvalg for helse og mestring om forholdene ved Orkdal helsetun. Der ga Høydal en usminket versjon av hvilke utfordringer som helsetunet har stått, og står, overfor. Hun sa videre at for å løse disse, hadde hun blant annet gått til oppsigelser, omplasseringer og advarsler.