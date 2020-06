Slik veiene framstår i dag, er rett og slett ei skam

Debatt

I mars kunne ST melde om at tidligere ordfører i Rindal, Ola T. Heggem, hadde invitert fylkesutvalgsleder for vei i Trøndelag fylkekommune, Hallgeir Grøntvedt, på befaring langs de mange dårlige fylkesveiene i kommunen. I kjølvannet av denne befaringa kunne ST melde om flere gladnyheter: Fylkesvei 65 skulle reasfalteres over en strekning på ni kilometer, pluss at det i sommer skal utføres reparasjonsarbeid for 18 millioner kroner på selve veikroppen. I tillegg ble det klart at «Lina Ronnjt», fylkesvei 6164, skal asfalteres i sin fulle lengde, pluss at Djupdalsbrua skulle settes i stand slik at den kan holde noen år til.