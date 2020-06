I verste fall vil en reduksjon i rutetilbudet på 15 prosent være starten på slutten for sambandet

Debatt

Møre og Romsdag fylkeskommune foreslår å kutte i rutetilbudet på ferjesambandet Hendset i gamle Halsa og Arasvika i Aure. En slik reduksjon vil kutte et helt skift på ferja, hvilket vil få konsekvenser med hensyn til arbeidsplasser. Men det mest alvorlige sett i et større samfunnsperspektiv, er at både innbyggerne og næringsliv rammes.