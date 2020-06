Pungen er tom

Debatt

Oppsittere langs fylkesvei 407 opp Sundlibakkan på Fannrem har i mange år forsøkt å få satt utbedring av veien på dagsorden. Nylig gjennomførte hovedutvalgsleder for vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt, ei befaring av denne og andre fylkesveier i Orkland, og kunne i etterkant fortelle at han ikke ønsker å gå en ny vinter i møte slik fylkesvei 407 framstår i dag. Han fikk nemlig se en vei som er i ferd med å gå i oppløsning og nærmest rase ut flere steder, samt et rekkverk som peker rett ut på flere steder.