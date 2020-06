Logikken er borte, dermed forsvinner også tilliten

Debatt

Ifølge VG vil Helsedirektoratet komme med et notat som sier at hele sommeren bør gå uten seriekamper i barnefotballen. Helsemyndighetene vil med andre ord ikke åpne opp for kamper i barne- og breddefotballen før tidligst 1. september. Det vil i så fall bety at voksne breddefotballspillere, fra tredjedivisjon og nedover i herrefotballen, og fra andredivisjon og nedover i kvinnefotballen,ikke vil kunne drive verken kontakttrening eller spille kamper. For ungene betyr det at de kan drive kontakttrening, men ikke spille kamper.