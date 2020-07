Alle var helt sikkert ikke like godt fornøyde

Debatt

Søndag sto folk i regnværet på strekningen Valset-Orkanger i påvente av at NRKs Sommerbil skulle kjøre forbi. Det var som om selveste kongen og dronninga var ventet langs vegen der folk sto i fargerike regnklær og hilste med norske flagg og ropte hurrarop til statskanalen NRK. Det gjaldt å vise distriktet, landskapet og folket fra sin beste side. Og kanskje ble det noen stopper underveis som ikke var annonsert på forhånd?

Les også: Sommerbilen har valgt én strekning som skal filmes

De som fikk mest uttelling av NRK sitt sommerstreif gjennom distriktet, var så avgjort jordbærfolket i Lensvika, og spesielt jordbærprodusent Landrø. Og godt er det; for Lensvik-jordbær er noe for seg, og det er ikke uten grunn at Lensvika er kjent som jordbærbygda framfor noen. Så ligger det også mange generasjoner med arbeid bak denne nisjeproduksjonen i norsk landbruk som fortsatt har et sterkt fotfeste i Lensvika. Jordbærproduksjonen holdes i hevd takket være profesjonelle og dyktige produsenter som Landrø, som har forstått hvor viktig det er å holde tritt med utviklinga og folks behov ved å utvikle og dyrke nye jordbærsorter, og ikke minst lage produkter av jordbær, som folk etterspør.

Selvsagt var det sikkert noen som følte seg tilsidesatt og oversett der de sto i vegkanten. Driverne av Geita camping før inngangen til Orkanger, fikk derimot igjen både for oppmøtet og for investeringen i geitekillinger ved campingen. Også helt sikkert fortjent der campingen ligger anonymt til ved fjorden som en skjult perle for alle andre enn dem som har oppdaget stedet som sitt sommerparadis.

Så kommer turen til Orkanger hvor det er en svært kjapp og ikke uventet stopp ved Thamspaviljongen med et tilbakeblikk på Christian Thams sin betydning for distriktet. Og dermed var det snipp snapp snute for NRK-eventyret i vårt distrikt som har fokus på kjøreturen og det som passerer langs vegen mens vi kjører, mer enn stoppene. Overalt og bak hver en sving, er det overraskelser, bare vi stopper opp og tar oss tid. Det har vi anledning til denne sommeren før Europa åpner opp og igjen frister med sol og strandliv.