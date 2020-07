Orkland er CO2-versting - hva gjør vi med det?

Debatt

Utslippene i kommunen økte med 6,1 prosent i 2018 (siste måling), ifølge Miljødirektoratet.

Mye skyldes selvsagt lokal tungindustri som det er vanskelig å endre på, men noe kan vi forbedre med politisk vilje. Nå ser ett tiltak endelig ut til å komme; Orkanger havn får landstrøm.

Stor klimanytte

Etter forslag fra Småbylista vedtok kommunestyret krav om landstrøm på havna i 2017. Enova fulgte opp i 2018 med å gi Trondheim Havn rekordstore 16,3 mill. kr. i støtte til prosjektet. Tilskuddsbeløpet dekker 75 prosent av budsjetterte kostnader. Enova roste søknaden fordi landstrøm på Orkanger vil gi stor klimanytte.

Siden har det gått tungt ettersom TechnipFMC mener det blir for dyrt å bygge om selskapets spoleskip for landstrøm. Vi får trolig en hybridløsning som bare fjerner en del av utslippene, men det er et steg i rett retning.

Bare grønne slagord?

Samtidig som lokale utslipp har økt, varsler Orkland kommune store miljøambisjoner. Den nye kommuneplanens samfunnsdel bygger på FNs bærekraftsmål. Planen skal forplikte oss til en ny, offensiv klimapolitikk, men det blir opp til de politiske partiene å gjøre den til noe mer enn en samling grønne slagord. Gamle uvaner er vonde å vende, enten det gjelder å prioritere annet enn biltrafikk, eller å ta vare på naturverdier når grunneiere vil ha inntekter fra for eksempel hyttebygging.

Orkland kommune bør starte med et par lavthengende frukter:

1. Kommunens egen bilpark må bli elektrisk

Den består nesten utelukkende av fossile kjøretøy. Det er bred politisk enighet om å snu på flisa, men overgang til el-biler er forsinket. Nå har vi muligheten til å bli en av landets første kommuner med en helt fossilfri bilpark.

2. Bedre forhold for fotgjengere og syklister

Arbeidet går altfor langsomt, også på kommunalt vegnett som vi rår over selv. Ett eksempel er beboere i Tverradkomsten som går enda en vinter i møte uten fortau. Åtte innestengte husstander får ikke en gang et gangfelt over det som er en av Orkangers to tungt trafikkerte hovedgater. De stadig flere eldre i sentrum blir diskriminert til fordel for biltrafikk.

Nei til samarbeid

Småbylista har ført en mangeårig kamp for å gi skolebarn trygghet over Grønøra industriområde. Noe har vi oppnådd trass i overraskende sterk motstand, men i vinter presterte flertallet i Orkland kommunestyre å si nei til å gå i dialog med bedrifter på Grønøra Vest for å sikre en ny gang- og sykkelveg best mulig. Forslaget vårt var altså et samarbeid for å finne bedre løsninger.

Orkland kommune kan ikke redde verden, men alle må gjøre litt. Det er klokt å prioritere myke trafikanter der det er realistisk å erstatte bil med sykkel og gange. Da hjelper vi både miljøet og folkehelsa.

Småbylista Orkland