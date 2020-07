Ulovlig gebyrer på E.legetjenester

Debatt

Har fått mange henvendelser om bruk av E.tjenesten til legene da vi ringer å bestiller legetime og jeg var en av dem ! Jeg fikk beskjed om at legen kontakter meg over telefonen om videre vurdering om min diagnose! Da har vi plutselig en E.tjeneste digitalt! Sakens kjerne er at de som ikke har mobil eller det digitale verktøyet for å betale innen 24 timer, så slipper man å betale gebyr! Og det er det mange eldre i dag som kun har fasttelefon å får dette utidige fakturagebyret!

Jeg mente å ha betalt innen fristen, men jeg fikk dessverre ikke noe svar heller tilbake at det var OK, derfor trodde jeg betalingen var i orden! I dag mottar jeg papirfaktura med gebyr på kr. 69.00 fra Melin Collectors. Tok kontakt med Melin Collectors og påpekte lovverket for kundebehandler som svarte at det IKKE VAR AKTUELT Å SLØYFE GEBYR PÅ TILSENDTE FAKTURAER!!! Jeg viser her til vedlegg av loven om dette!

Dette her er en uting at vi skal betale gebyrer på en tjeneste som bestemmes av legen at det gjøres over mobil/eller fasttelefon!

Mvh

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra