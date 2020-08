Fortjener stående applaus for OL-innsatsen

Debatt

Med OL-ringene tatovert på arma, kan en trygt si at Henrik Singdal er noe over gjennomsnittet interessert i OL. Til ST forteller sprekingen fra Kyrksæterøra at OL representerer de to beste ukene i livet hans, og skuffelsen var derfor stor da årets Tokyo-OL bøle avlyst på grunn av koronapandemien.

Men i stedet for å sette seg ned å sutre, valgte Singsdal å arrangere sitt eget OL. Hans OL består i å bestige mellom 40 og 50 fjelltopper så lenge OL skulle ha vart. Målet er å gå 200 bratte kilometer. I anledning dette noe spesielle OL-arrangementet, har Singsdal laget to OL-sendinger daglig ved bruk av Snapchat. Og da en kompis kom på banen og sa at han ville gi tre kroner til Barnekreftforeningen for hver kilometer han gikk, så var plutselig et veldig viktig arrangement i gang. Singsdal så potensialet, flyttet de daglige OL-oppdateringene til Facebook hvor han har 1200 venner, og så muligheten for å samle inn 60 000 kroner om for eksempel hundre venner kastet seg på.

Dette målet ble siden oppjustert til 100 000 kroner. Og med flere OL-øvelser igjen på programmet for den spreke heimværingen, var målet faktisk nesten nådd allerede mandag ettermiddag. Mandag ble han overrasket med et besøk fra Hanne Neshaug og Bjarne Vassli, som representerer Hellandsjøen Ti på topp. De hadde med seg en sjekk på 10 000 kroner, som de overrakte Singsdal og prosjektet hans. Pengegiverne sier til ST at det var enstemmighet i styret da det ble besluttet å gi pengene til Singsdal og Barnekreftforeningen. «Barnekreft er noe som rører ved hjertet til folk. Det er en organisasjon som gjør noe for de minste vi har i samfunnet. Henrik er også en god ambassadør for Ti på topp,» sier Bjarne Vassli om begrunnelsen for å bidra med pengene.

Dermed har Singsdal allerede nådd sin OL-drøm. Målet om å samle inn 100 000 kroner, er allerede knust. Onsdag morgen var det kommet inn 113 800 kroner, og fortsatt gjenstår flere OL-øvelser. Dette viser hvilken forskjell ett enkelt mennesker kan utrette. En noe vill idé om å bestige en haug med fjelltopper som et alternativ til et avlyst OL, har utviklet seg til å bli en stor dugnad til stor glede for barn som må kjempe en helt annen kamp enn den spreke atleter i et OL gjør. De kjemper for å overleve. Singsdals initiativ gjør denne kampen bittelitt lettere, og det fortjener Singsdal og alle bidragsyterne stående applaus for.