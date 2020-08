Rivning vil være en kulturhistorisk voldtekt

Debatt

Trøndelag fylkeskommune ønsker å rive E-bygget, det ærverdige hovedbygget på Follo, som delvis er nærmere 400 år gammelt. Bakgrunnen er at bygget er vurdert i så dårlig bygningsteknisk stand, at det ikke kan brukes til skoleformål. Blant annet er det gjennom årenes løp blitt fjernet innvendige bærevegger, som har ført til sig i gulvåsene i andre etasje. Det ble brukt 7-8 millioner kroner i 2012 i et forsøk på å sette bygget i stand, men ifølge Dag Morset, leder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune, ble det avslørt at rehabilitering ville bli et så stort pengesluk at det var nytteløst å fortsette. Ifølge Morset viste ei befaring at det ville koste rundt 35 millioner kroner å sette bygget i stand, slik at det kunne brukes til skoleformål.