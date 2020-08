Politiet deler bare fragmenter av det totale kriminalitetsbildet

Debatt

Nylig fikk ST være med UP425 på fartskontroll på fylkesvei 710 mellom Ingdalen og Lensvik. Politibetjent Viggo Hansen opererer alene denne dagen, hvilket betyr at han både må måle hastighet, samt vinke inn og bøtelegge fartsbøllene. 30 sekunder tar det før den første henger i garnet, 78 kilometer i timen i 60-sonen. I mellom slagene forklarer Hansen status så langt i år. I fjor beslagla den lokale UP-patruljen 60 førerkort og skrev ut 600 bøter. Så langt i år lyder «fangsten» 50 førerkort og 500 bøter, hvilket betyr at fjorårstallene trolig blir slått med god margin, i og med at det bare er gått sju måneder av året. Årsaken til den store fangsten i år, er at UP jobber smartere med tanke på å få huket verstingene på strekninger hvor det kommer mest klager.