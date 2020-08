Debatt

Skrevet av Randi Jacobsen, grunneier.

Den 24. juni i år var det kommunestyremøte i Orkland. Flere politikere stemte imot egen overbevisning da de vedtok reguleringsplan og stemte for å igangsette ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. SV, MDG, og Rødt stemte imot. MDG og SV ba om lovlighetskontroll. Denne skulle egentlig opp i kommunestyret i september, men ble fremskyndet til 19. august klokken 10. Møtet blir sendt på Orkland kommunes nett-tv.

Et viktig moment i saken er at det finnes flere alternativ til lokasjon for Midt-Norsk travbane. Saken er at travet ikke har vært villig til å vurdere disse siden travet begrunner det med at de har dårlig tid for etablering av ny travbane. Dårlig planlegging og organisering fra travets side gir ikke grunnlag for ekspropriasjon. De har som nevnt flere alternativer til lokasjon som ikke krever nedbygging av matjord eller ekspropriasjon av eiendom. For øvrig gjorde jeg det allerede i mars 2011 klart for travet, kommunestyret og Fylkesmannen at jeg ikke var villig til å selge eller avstå grunn til travbane.

Jeg ønsker også å gjøre klart at jeg ikke er kommet til noen enighet med travet. Det har ikke vært noe forhandlingsmøte mellom travet og meg. Det har heller ikke vært noen formell kontakt mellom Orkland kommune og meg.