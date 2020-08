Debatt

Fredag denne uka kalte Petter Northug inn til pressekonferanse hvor han la seg flat etter å ha blitt tatt for råkjøring i nesten 200 km/t samtidig som han fingret med mobiltelefonen og for å oppbevare kokain hjemme. På pressekonferansen la han seg flat og innrømmet at han har et alvorlig rusproblem som omfatter alkohol, kokain og mye festing. Etter å ha blitt tatt så til de grader på fersken, kan han ikke annet gjøre.