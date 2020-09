En tragedie om matfestivalen går dukken

Debatt

Flere kommuner i STs nedslagsfelt kan skilte med mange og ikke minst dyktige lokale matprodusenter. Og flere av disse småskalaprodusentene har bidratt til å sette regionen på kartet med positivt fortegn. Blant annet har Fannremsgården fått mye oppmerksomhet for sin eksklusivitet knyttet til leveranser til Michelin-restauranten Credo i Trondheim. Og ikke minst har lokale matprodusenter fått mange priser for sine produkter under den årlige matfestivalen, Trøndersk matfestival, i Trondheim.